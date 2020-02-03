Traffico Roma del 03-02-2020 ore 11:30
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TRAFFICO IN CODA PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA LO
SVINCOLO DI VIA NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24 ROMA-L’AQUILA-TERAMO.
INTENSO IL TRAFFICO SULLA VIA TIBURTINA CON CODE TRA IL GRA E TOR CERVARA,
IN DIREZIONE CENTRO.
PROSEGUONO I LAVORI SULLA VIA PONTINA CON CODE TRA SPINACETO E VIA DI
PRATICA VERSO POMEZIA. SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE.
IN PIENO SVOLGIMENTO UNA MANIFESTAZIONE IN LARGO BERNARDINO DA FELTRE,
DAVANTI AL MINISTERO DELL’ISTRUZIONE. POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO DI
ZONA FINO ALLE 14.00
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: PATRIZIA FERRARA
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma