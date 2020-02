Traffico Roma del 03-02-2020 ore 14:30

RISOLTI I PROBLEMI LEGATI ALL’INCIDENTE AVVENUTO SUL RACCORDO ANULARE

LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24 ROMA-

L’AQUILA-TERAMO. REGOLARE IL TRAFFICO ANCHE SUL RESTO DEL RACCORDO ANULARE

RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DELLA CAMILLUCCIA TRA VIA EDMONDO DE AMICIS E

PIAZZA WALTER ROSSI VERSO PIAZZA DEI GIOCHI DELFICI

CHIUSUA PER UNA MANIFESTAZIONE VIALE DI TRASTEVERE TRA VIA EMILIO

MOROSINI E VIALE GLORIOSO, IN DIREZIONE CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE

PROSEGUE LA TERZA FASE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL

PIGNETO: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ CON INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA

SULLA VIA CASILINA, TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE CASILINO IN

DIREZIONE DI PORTA MAGGIORE, E SENSI DI MARCIA INVERTITI, TRA LA

CIRCONVALLAZIONE CASILINA E LARGO ALESSI. MODIFICHE DI PERCORSO ANCHE PER

LE LINEE BUS DI ZONA.

FINO ALLE ORE 18.00 DI OGGI PRESSO I PADIGLIONI 1 E 2 DELLA FIERA DI ROMA,

IN VIA PORTUENSE, SI SVOLGERÀ LA FIERA “ROMA INTERNATIONAL ESTETICA”,

PUNTO DI RIFERIMENTO NEL PANORAMA DEL SETTORE ESTETICO.PREVISTO UN NOTEVOLE

AFFLUSSO DI PARTECIPANTI. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE.

