Traffico Roma del 03-02-2020 ore 14:30
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RISOLTI I PROBLEMI LEGATI ALL’INCIDENTE AVVENUTO SUL RACCORDO ANULARE
LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E L’USCITA PER LA A24 ROMA-
L’AQUILA-TERAMO. REGOLARE IL TRAFFICO ANCHE SUL RESTO DEL RACCORDO ANULARE
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DELLA CAMILLUCCIA TRA VIA EDMONDO DE AMICIS E
PIAZZA WALTER ROSSI VERSO PIAZZA DEI GIOCHI DELFICI
CHIUSUA PER UNA MANIFESTAZIONE VIALE DI TRASTEVERE TRA VIA EMILIO
MOROSINI E VIALE GLORIOSO, IN DIREZIONE CIRCONVALLAZIONE GIANICOLENSE
PROSEGUE LA TERZA FASE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL
PIGNETO: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ CON INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA
SULLA VIA CASILINA, TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE CASILINO IN
DIREZIONE DI PORTA MAGGIORE, E SENSI DI MARCIA INVERTITI, TRA LA
CIRCONVALLAZIONE CASILINA E LARGO ALESSI. MODIFICHE DI PERCORSO ANCHE PER
LE LINEE BUS DI ZONA.
FINO ALLE ORE 18.00 DI OGGI PRESSO I PADIGLIONI 1 E 2 DELLA FIERA DI ROMA,
IN VIA PORTUENSE, SI SVOLGERÀ LA FIERA “ROMA INTERNATIONAL ESTETICA”,
PUNTO DI RIFERIMENTO NEL PANORAMA DEL SETTORE ESTETICO.PREVISTO UN NOTEVOLE
AFFLUSSO DI PARTECIPANTI. POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE.
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma