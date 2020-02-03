Traffico Roma del 03-02-2020 ore 15:30
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SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E ATRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA
ESTERNA TRA LAURENTINA E LA TOSCALANA PER TRAFFICO E INCIDENTE. REGOLARE
IL TRAFFICO SUL RESTO DEL RACCORDO ANULARE
INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI
VERSO LO STADIO OLIMPICO, FILE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA
A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
PROSEGUE LA TERZA FASE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL
PIGNETO: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ CON INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA
SULLA VIA CASILINA, TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE CASILINO IN
DIREZIONE DI PORTA MAGGIORE, E SENSI DI MARCIA INVERTITI, TRA LA
CIRCONVALLAZIONE CASILINA E LARGO ALESSI. MODIFICHE DI PERCORSO ANCHE PER
LE LINEE BUS DI ZONA.
FINO ALLE ORE 18.00 DI OGGI PRESSO I PADIGLIONI 1 E 2 DELLA FIERA DI ROMA,
IN VIA PORTUENSE, “ROMA INTERNATIONAL ESTETICA”, PUNTO DI RIFERIMENTO NEL
PANORAMA DEL SETTORE ESTETICO. PER IL NOTEVOLE AFFLUSSO DI PARTECIPANTI.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE.
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OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma