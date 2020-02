Traffico Roma del 03-02-2020 ore 16:30

SUL RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI E ATRATTI CODE LUNGO LA CARREGGIATA

ESTERNA TRA LAURENTINA E LA TOSCALANA PER TRAFFICO E INCIDENTE. REGOLARE

IL TRAFFICO SUL RESTO DEL RACCORDO ANULARE

INCIDENTE SULLA TANGENZIALE EST, CODE TRA SALARIA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI

VERSO LO STADIO OLIMPICO, FILE ANCHE VERSO SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA

A VIA DEI CAMPI SPORTIVI

PROSEGUE LA TERZA FASE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DEL

PIGNETO: MODIFICHE ALLA VIABILITÀ CON INVERSIONE DEL SENSO UNICO DI MARCIA

SULLA VIA CASILINA, TRA LA CIRCONVALLAZIONE CASILINA E PONTE CASILINO IN

DIREZIONE DI PORTA MAGGIORE, E SENSI DI MARCIA INVERTITI, TRA LA

CIRCONVALLAZIONE CASILINA E LARGO ALESSI. MODIFICHE DI PERCORSO ANCHE PER

LE LINEE BUS DI ZONA.

FINO ALLE ORE 18.00 DI OGGI PRESSO I PADIGLIONI 1 E 2 DELLA FIERA DI ROMA,

IN VIA PORTUENSE, “ROMA INTERNATIONAL ESTETICA”, PUNTO DI RIFERIMENTO NEL

PANORAMA DEL SETTORE ESTETICO. PER IL NOTEVOLE AFFLUSSO DI PARTECIPANTI.

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE.

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma