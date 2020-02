Traffico Roma del 03-02-2020 ore 17:00

. SULLA TANGENZIALE EST, DOPO UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE

TRA TIBURTINA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, FILE ANCHE

VERSO SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERMAO MO CODE TRA PORTONACCIO E LA

TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO

RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA PONTINA

E IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA

FINO ALLE ORE 18.00 DI OGGI PRESSO I PADIGLIONI 1 E 2 DELLA FIERA DI ROMA,

IN VIA PORTUENSE, “ROMA INTERNATIONAL ESTETICA”, PUNTO DI RIFERIMENTO NEL

PANORAMA DEL SETTORE ESTETICO. PER IL NOTEVOLE AFFLUSSO DI PARTECIPANTI.

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE.

A TESTACCIO DA QUESTA MATTINA E FINO A MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO NUOVI LAVORI

IN VIA NICOLA ZABAGLIA CON CHIUSURA, IN FASCIA ORARIA 07.00/18.00, TRA

VIA ALDO MANUZIO E VIA GALVANI,. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LINEA BUS 83.

PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, DOMANI MATTINA ALLE 5,30 SULLA

METRO A, RIAPRE DOPO UN LUNGO PERIODO DI CHIUSURA, LA STAZIONE BARBERINI

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

.

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma