Traffico Roma del 03-02-2020 ore 17:00
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. SULLA TANGENZIALE EST, DOPO UN INCIDENTE RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE
TRA TIBURTINA E VIA DEI CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, FILE ANCHE
VERSO SAN GIOVANNI DA CORSO DI FRANCIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERMAO MO CODE TRA PORTONACCIO E LA
TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO
RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA ALTEZZA PONTINA
E IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA
FINO ALLE ORE 18.00 DI OGGI PRESSO I PADIGLIONI 1 E 2 DELLA FIERA DI ROMA,
IN VIA PORTUENSE, “ROMA INTERNATIONAL ESTETICA”, PUNTO DI RIFERIMENTO NEL
PANORAMA DEL SETTORE ESTETICO. PER IL NOTEVOLE AFFLUSSO DI PARTECIPANTI.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE.
A TESTACCIO DA QUESTA MATTINA E FINO A MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO NUOVI LAVORI
IN VIA NICOLA ZABAGLIA CON CHIUSURA, IN FASCIA ORARIA 07.00/18.00, TRA
VIA ALDO MANUZIO E VIA GALVANI,. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LINEA BUS 83.
PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, DOMANI MATTINA ALLE 5,30 SULLA
METRO A, RIAPRE DOPO UN LUNGO PERIODO DI CHIUSURA, LA STAZIONE BARBERINI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma