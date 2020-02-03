Traffico Roma del 03-02-2020 ore 17:30
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POCO E’ CAMBIATO RISPETTO AL PRECEDENTE COLLEGAMENTO
SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA SALARIA E VIA DEI
CAMPI SPORTIVI VERSO LO STADIO E IN DIREZIONA DI SAN GIOVANNI DA CORSO DI
FRANCIA A VIA DEI CAMPI SPORTIVI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERMAO RALLENTAMEBNTI TRA PORTONACCIO E
LA TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO
RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E
TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA
A TESTACCIO DA QUESTA MATTINA E FINO A MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO NUOVI LAVORI
IN VIA NICOLA ZABAGLIA CON CHIUSURA, IN FASCIA ORARIA 07.00/18.00, TRA
VIA ALDO MANUZIO E VIA GALVANI,. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LINEA BUS 83.
PROGRAMMATA PER DOMANI, MARTEDÌ 4 FEBBRAIO, UNA MANIFESTAZIONE IN VIA
MOLISE NEI PRESSI IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI
PER IL TRAFFICO DI ZONA DALLE 9,30 ALLE 13,30
PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, DOMANI MATTINA ALLE 5,30 SULLA
METRO A, RIAPRE DOPO UN LUNGO PERIODO DI CHIUSURA, LA STAZIONE BARBERINI
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma