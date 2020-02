Traffico Roma del 03-02-2020 ore 18:00

A NORD DI ROMA SULLA VIA CASSIA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA LA STORTA NELLE

DUE DIREZIONI

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIA AURELIA ALTEZZA VIA COVIELLO NELLE

DUE DIREIZONI

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERMAO IL TRAFFICO INTENSO STA PROVOCANDO

CODE IN USCITA DALLA CAPITALE TRA LA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA

SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN DIREZIONA DI SAN

GIOVANNI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA

RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E

TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA

A TESTACCIO DA QUESTA MATTINA E FINO A MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO NUOVI LAVORI

IN VIA NICOLA ZABAGLIA CON CHIUSURA, IN FASCIA ORARIA 07.00/18.00, TRA

VIA ALDO MANUZIO E VIA GALVANI,. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LINEA BUS 83.

PROGRAMMATA PER DOMANI, MARTEDÌ 4 FEBBRAIO, UNA MANIFESTAZIONE IN VIA

MOLISE NEI PRESSI IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI

PER IL TRAFFICO DI ZONA DALLE 9,30 ALLE 13,30

PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, DOMANI MATTINA ALLE 5,30 SULLA

METRO A, RIAPRE DOPO UN LUNGO PERIODO DI CHIUSURA, LA STAZIONE BARBERINI

PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA

LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34

.

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma