Traffico Roma del 03-02-2020 ore 18:00
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A NORD DI ROMA SULLA VIA CASSIA PER INCIDENTE CODE ALTEZZA LA STORTA NELLE
DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIA AURELIA ALTEZZA VIA COVIELLO NELLE
DUE DIREIZONI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERMAO IL TRAFFICO INTENSO STA PROVOCANDO
CODE IN USCITA DALLA CAPITALE TRA LA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA
SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN DIREZIONA DI SAN
GIOVANNI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA
RALLENTAMENTI SUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E
TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E TIBURTINA
A TESTACCIO DA QUESTA MATTINA E FINO A MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO NUOVI LAVORI
IN VIA NICOLA ZABAGLIA CON CHIUSURA, IN FASCIA ORARIA 07.00/18.00, TRA
VIA ALDO MANUZIO E VIA GALVANI,. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LINEA BUS 83.
PROGRAMMATA PER DOMANI, MARTEDÌ 4 FEBBRAIO, UNA MANIFESTAZIONE IN VIA
MOLISE NEI PRESSI IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI
PER IL TRAFFICO DI ZONA DALLE 9,30 ALLE 13,30
PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, DOMANI MATTINA ALLE 5,30 SULLA
METRO A, RIAPRE DOPO UN LUNGO PERIODO DI CHIUSURA, LA STAZIONE BARBERINI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma