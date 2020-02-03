Traffico Roma del 03-02-2020 ore 18:30
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DISAGI A NORD DI ROMA, SULLA VIA CASSIA, PER INCIDENTE CODE ALTEZZA LA
STORTA NELLE DUE DIREZIONI
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE SU VIA AURELIA ALTEZZA VIA COVIELLO NELLE
DUE DIREIZONI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERMAO IL TRAFFICO INTENSO STA PROVOCANDO
CODE IN USCITA DALLA CAPITALE TRA LA TANGENZIALE EST A TOR CERVARA
SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN DIREZIONA DI SAN
GIOVANNI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA
PER QUANTO RIGURDA IL RACCORDO ANULARE RALLENTAMETI IN CARREGGIATA
ESTERNA TRA PONTINA E TUSCOLANA E IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E
TIBURTINA E PIU’ AVANTI TRA TUSCOLANA E APPIA
PROGRAMMATA PER DOMANI, MARTEDÌ 4 FEBBRAIO, UNA MANIFESTAZIONE IN VIA
MOLISE NEI PRESSI IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI
PER IL TRAFFICO DI ZONA DALLE 9,30 ALLE 13,30
PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, DOMANI MATTINA ALLE 5,30 SULLA
METRO A, RIAPRE DOPO UN LUNGO PERIODO DI CHIUSURA, LA STAZIONE BARBERINI
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma