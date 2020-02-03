Traffico Roma del 03-02-2020 ore 19:30
Più informazioni su
INCIDENTE CON DIFFICOLTA’ DI TRANSITO NORD DI ROMA, SULLA VIA CASSIA,
ALTEZZA LA STORTA NELLE DUE DIREZIONI
CODE PER INCIDENTE SU VIA AURELIA ALTEZZA VIA COVIELLO NELLE DUE
DIREIZONI
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA TERAMO ORA SOLO RALLENTAMENTI IN USCITA
DALLA CAPITALE TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E IL RACCORDO ANULARE
SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN DIREZIONA DI SAN
GIOVANNI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO ALLA SALARIA
MIGLIORATA LA SITUZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE ORA RALLENTAMENTI
SOLO LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA TRA PONTINA E ANAGNINA E IN INTERNA TRA
TIBURTI NA E SVINCOLO A24
PROGRAMMATA PER DOMANI, MARTEDÌ 4 FEBBRAIO, UNA MANIFESTAZIONE IN VIA
MOLISE NEI PRESSI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI
PER IL TRAFFICO DI ZONA DALLE 9,30 ALLE 13,30
PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, DOMANI MATTINA ALLE 5,30 SULLA
METRO A, RIAPRE DOPO UN LUNGO PERIODO DI CHIUSURA, LA STAZIONE BARBERINI
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma