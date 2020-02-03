Traffico Roma del 03-02-2020 ore 20:00
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SULLA VIA AURELIA UN INCIDENTE STA ANCORA PROVOCANDO CODE ALTEZZA VIA
COVIELLO NELLE DUE DIREIZONI
SULLA TANGENZIALE EST, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE IN DIREZIONA DI SAN
GIOVANNI TRA VIALE DI TOR DI QUINTO E LA SALARIA
REGOLARE IL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE
A TESTACCIO DA QUESTA MATTINA E FINO A MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO NUOVI LAVORI
IN VIA NICOLA ZABAGLIA CON CHIUSURA, IN FASCIA ORARIA 07.00/18.00, TRA
VIA ALDO MANUZIO E VIA GALVANI,. DEVIAZIONI ANCHE PER LA LINEA BUS 83.
DOMANI, MARTEDÌ 4 FEBBRAIO, MANIFESTAZIONE IN VIA MOLISE NEI PRESSI DEL
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO. POSSIBILI DISAGI PER IL TRAFFICO DI
ZONA DALLE 9,30 ALLE 13,30
PER QUANTO RIGURDA IL TRASPORTO PUBBLICO, DOMANI MATTINA ALLE 5,30 SULLA
METRO A, RIAPRE DOPO UN LUNGO PERIODO DI CHIUSURA, LA STAZIONE BARBERINI
PER AGGIORNAMENTI SUL TRAFFICO E TRASPORTO PUBBLICO NELLA TUA CITTÀ CHIAMA
LUCEVERDE AL NUMERO VERDE 800 18 34 34
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma