Traffico Roma del 03-03-2020 ore 07:30
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SULLA VIA AURELIA CODE PER INCIDENTE E TRAFFICO DA VIA DEL CASALE LUMBROSO
FINO A VIA AURELIA ANTICA
PER LAVORI CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA PONTINA DIREZIONE
EUR
TRAFFICO INTENSO E A TRATTI RALLENTATO SULLA PONTINA VERSO ROMA TRA CASTEL
DI DECIMA E IL RACCORDO ANULARE
E SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO DALL’USCITA PER ROMA SUD ALL’ARDEATINA
CARREGGIATA INTERNA
LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE
EST
RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA FLAMINIA TRA
IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA
FILE DA DI ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO DELL’URBE.
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ROMA
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma