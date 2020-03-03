Traffico Roma del 03-03-2020 ore 08:00
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NOTIZIARIO ROMA MARTEDI’ 3 MARZO 2020 ORE 7:50
DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI
INCIDENTE CON DISAGI AL TRAFFICO SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALTEZZA VIALE
DEI ROMANISTI
INVARIATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA VIA AURELIA, PER TRAFFICO E
INCIDENTE CODE DA VIA DEL CASALE LUMBROSO FINO A VIA AURELIA ANTICA
PER LAVORI CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA PONTINA DIREZIONE
EUR
TRAFFICO INTENSO E A TRATTI RALLENTATO SULLA PONTINA VERSO ROMA TRA CASTEL
ROMANO E IL RACCORDO ANULARE
E SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO DALL’USCITA PER ROMA SUD ALL’ARDEATINA
IN CARREGGIATA INTERNA , RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
BOCCEA E PISANA
LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE
EST
RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA FLAMINIA TRA
IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA
FILE ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO VERSO ROMA CENTRO.
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ROMA
AUTORE: SONIA CERUQETANI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma