Traffico Roma del 03-03-2020 ore 08:00

INCIDENTE CON DISAGI AL TRAFFICO SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI ALTEZZA VIALE

DEI ROMANISTI

INVARIATA LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SULLA VIA AURELIA, PER TRAFFICO E

INCIDENTE CODE DA VIA DEL CASALE LUMBROSO FINO A VIA AURELIA ANTICA

PER LAVORI CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA PONTINA DIREZIONE

EUR

TRAFFICO INTENSO E A TRATTI RALLENTATO SULLA PONTINA VERSO ROMA TRA CASTEL

ROMANO E IL RACCORDO ANULARE

E SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO DALL’USCITA PER ROMA SUD ALL’ARDEATINA

IN CARREGGIATA INTERNA , RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA

BOCCEA E PISANA

LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE

EST

RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA FLAMINIA TRA

IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA

FILE ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO VERSO ROMA CENTRO.

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

