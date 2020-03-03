Traffico Roma del 03-03-2020 ore 08:30
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SU VIALE PALMIRO TOGLIATTI PER INCIDENTE RALLENTAMENTI E CODE ALTEZZA
VIALE DEI ROMANISTI VERSO LA CASILINA
SULLA VIA AURELIA, PER TRAFFICO E INCIDENTE CODE DA VIA DEL CASALE
LUMBROSO AL RACCORDO ANULARE DIREZIONE CENTRO
PER LAVORI CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA PONTINA DIREZIONE
EUR
TRAFFICO INTENSO E A TRATTI RALLENTATO SULLA PONTINA VERSO ROMA TRA CASTEL
ROMANO E IL RACCORDO ANULARE
E SUL RACCORDO TRAFFICO RALLENTATO DALL’USCITA PER ROMA SUD ALL’ARDEATINA
IN CARREGGIATA INTERNA , RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA
BOCCEA E PISANA
LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE
EST
RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA FLAMINIA TRA
IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA
FILE ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO VERSO ROMA CENTRO.
TRAFFICO RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI TRA SVINCOLO
A24 E SALARIA
RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII NELLA CORSIA A SALIRE DIREZIONE
TRIONFALE PINETA SACCHETTI. GALLERIA CHE E’ DI NUOVO PERCORRIBILE PER AUTO
E MOTO, MA NON E’ UNA RIAPERTURA TOTALE POICHÉ I LAVORI, NON ANCORA
FINITI, PROSEGUIRANNO DURANTE L’ORARIO NOTTURNO. LA GALLERIA QUINDI DA
QUESTA NOTTE RESTERÀ CHIUSA AL TRAFFICO DALLE 22 ALLE 6 DEL GIORNO DOPO E
QUESTO FINO AL 23 MARZO, SEMPRE VERSO VIA DELLA PINETA SACCHETTI
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma