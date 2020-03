Traffico Roma del 03-03-2020 ore 09:30

PER INCIDENTE SULLA VIA PORTUENSE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA

ASTOLFI E VIA BELLUZZO VERSO ROMA CENTRO

SULLA VIA AURELIA DOPO UN INCIDENTE ANCORA CODE DA VIA MALAGROTTA AL

RACCORDO ANULARE DIREZIONE CENTRO

PER LAVORI CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA PONTINA DIREZIONE

EUR

TRAFFICO INTENSO E A TRATTI RALLENTATO SULLA PONTINA VERSO ROMA TRA TOR DE

CENCI E IL RACCORDO ANULARE

E SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E

NOMENTANA E DALL’USCITA PER ROMA SUD ALL’ARDEATINA, STESSA SITUAZIONE IN

CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA LA ROMA FIUMICINO

E LA PONTINA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA

LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE

EST DIREZIONE CENTRO E IN USCITA DA ROMA TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO

ANULARE

TRAFFICO RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI TRA SVINCOLO

A24 E CORSO DI FRANCIA, IN PARTICOLARE VERSO SAN GIOVANNI SI E’ VERIFICATO

UN INCIDENTE TRA SALARIA E BATTERIA NOMENTANA



RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA FLAMINIA TRA

IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA

FILE ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO VERSO ROMA CENTRO.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

———————–

AUTORE: SONIA CERQUETANI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma