Traffico Roma del 03-03-2020 ore 09:30
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PER INCIDENTE SULLA VIA PORTUENSE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO TRA VIA
ASTOLFI E VIA BELLUZZO VERSO ROMA CENTRO
SULLA VIA AURELIA DOPO UN INCIDENTE ANCORA CODE DA VIA MALAGROTTA AL
RACCORDO ANULARE DIREZIONE CENTRO
PER LAVORI CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA PONTINA DIREZIONE
EUR
TRAFFICO INTENSO E A TRATTI RALLENTATO SULLA PONTINA VERSO ROMA TRA TOR DE
CENCI E IL RACCORDO ANULARE
E SUL RACCORDO RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E
NOMENTANA E DALL’USCITA PER ROMA SUD ALL’ARDEATINA, STESSA SITUAZIONE IN
CARREGGIATA ESTERNA, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA LA ROMA FIUMICINO
E LA PONTINA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA
LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE
EST DIREZIONE CENTRO E IN USCITA DA ROMA TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO
ANULARE
TRAFFICO RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI TRA SVINCOLO
A24 E CORSO DI FRANCIA, IN PARTICOLARE VERSO SAN GIOVANNI SI E’ VERIFICATO
UN INCIDENTE TRA SALARIA E BATTERIA NOMENTANA
RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA FLAMINIA TRA
IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA
FILE ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO VERSO ROMA CENTRO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma