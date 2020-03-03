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Traffico Roma del 03-03-2020 ore 09:30

di - 03 Marzo 2020 - 9:30

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PER INCIDENTE SULLA VIA PORTUENSE IL TRAFFICO E’ RALLENTATO  TRA VIA
ASTOLFI E VIA BELLUZZO VERSO ROMA CENTRO 
SULLA VIA AURELIA DOPO UN INCIDENTE ANCORA CODE  DA VIA MALAGROTTA AL
RACCORDO ANULARE DIREZIONE CENTRO  
PER LAVORI CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA PONTINA DIREZIONE
EUR
TRAFFICO INTENSO E A TRATTI RALLENTATO SULLA PONTINA VERSO ROMA TRA TOR DE
CENCI   E IL RACCORDO ANULARE 
E SUL RACCORDO   RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E
NOMENTANA E DALL’USCITA PER ROMA SUD ALL’ARDEATINA, STESSA SITUAZIONE IN
CARREGGIATA  ESTERNA, RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE TRA LA ROMA FIUMICINO
E LA PONTINA E PIU’ AVANTI TRA PRENESTINA E TIBURTINA 
LUNGHE CODE SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE
EST DIREZIONE CENTRO E IN USCITA DA ROMA TRA VIALE TOGLIATTI E IL RACCORDO
ANULARE  
TRAFFICO RALLENTATO SULLA TANGENZIALE EST NELLE DUE DIREZIONI TRA SVINCOLO
A24 E CORSO DI FRANCIA, IN PARTICOLARE VERSO SAN GIOVANNI SI E’ VERIFICATO
UN INCIDENTE TRA SALARIA E BATTERIA NOMENTANA 
 
RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA FLAMINIA TRA
IL RACCORDO ANULARE  E VIA DEI DUE PONTI, STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA
FILE ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO VERSO ROMA CENTRO. 
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma

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