Traffico Roma del 03-03-2020 ore 10:30
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RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA FLAMINIA TRA
IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA
FILE ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO VERSO ROMA CENTRO.
RALLENTAMENTI SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 DA TOR CERVARA ALLA
TANGENZIALE EST DIREZIONE CENTRO
INTENSO IL TRAFFICO ANCHE SULLA TANGENZIALE EST, CODE DALLO SVINCOLO A24
ALLA SALARIA VERSO LO STADIO OLIMPICO E VERSO SAN GIOVANNI DALLA PRENESTINA
A VIALE CASTRENSE
SULLA VIA AURELIA DOPO UN INCIDENTE ANCORA CODE DA VIA MALAGROTTA AL
RACCORDO ANULARE DIREZIONE CENTRO
PER LAVORI CODE TRA LA VIA CRISTOFORO COLOMBO E LA VIA PONTINA DIREZIONE
EUR
TRAFFICO INTENSO E A TRATTI RALLENTATO SULLA PONTINA VERSO ROMA TRA TOR DE
CENCI E IL RACCORDO ANULARE
STA MIGLIORANDO LA SITUAZIONE DEL TRAFFICO SUL RACCORDO ANULARE ,
RALLENTAMENTI ORA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASILINA E APPIA E IN
CARREGGIATA ESTERNA TRA CASILINA E SVINCOLO A24
DIFFICOLTA’ DI TRANSITO PER INCIDENTE SULLA VIA PORTUENSE TRA VIA ASTOLFI
E VIA BELLUZZO VERSO ROMA CENTRO
(((DA OGGI RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII NELLA CORSIA A SALIRE
DIREZIONE TRIONFALE PINETA SACCHETTI. GALLERIA CHE E’ DI NUOVO
PERCORRIBILE PER AUTO E MOTO, MA NON E’ UNA RIAPERTURA TOTALE POICHÉ I
LAVORI, NON ANCORA FINITI, PROSEGUIRANNO DURANTE L’ORARIO NOTTURNO. LA
GALLERIA QUINDI DA QUESTA NOTTE RESTERÀ CHIUSA AL TRAFFICO DALLE 22 ALLE 6
DEL GIORNO DOPO, E QUESTO FINO AL 23 MARZO, SEMPRE VERSO VIA DELLA
PINETA SACCHETTI )))
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma