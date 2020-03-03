Traffico Roma del 03-03-2020 ore 11:30
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SUL PERCORSO URBANO DELLA A24 ROMA TERMAO UN INCIDENTE STA PROVOCANDO UNA
CODA DI 4KM TRA VIA DI TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST VERSO ROMA CENTRO
ALTRO INCIDENTE SULLA CIRCONAVALLAZIONE OSTIENSE, DISAGI AL TRAFFICO
ALTEZZA VIA PULLINO VERSO LA CRISSTOFORO COLOMBO
RALLENTAMENTI E A TRATTI CODE A NORD DELLA CAPITALE SULLA VIA FLAMINIA TRA
IL RACCORDO ANULARE E VIA DEI DUE PONTI, STESSA SITUAZIONE SULLA SALARIA,
FILE ALL’ALTEZZA DELL’ AEROPORTO DELL’URBE, TUTTO VERSO ROMA CENTRO.
DA OGGI RIAPERTA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII NELLA CORSIA A SALIRE
DIREZIONE TRIONFALE PINETA SACCHETTI. GALLERIA CHE E’ DI NUOVO
PERCORRIBILE PER AUTO E MOTO, MA NON E’ UNA RIAPERTURA TOTALE POICHÉ I
LAVORI, NON ANCORA FINITI, PROSEGUIRANNO DURANTE L’ORARIO NOTTURNO. LA
GALLERIA QUINDI DA QUESTA NOTTE RESTERÀ CHIUSA AL TRAFFICO DALLE 22 ALLE 6
DEL GIORNO DOPO, E QUESTO FINO AL 23 MARZO, SEMPRE VERSO VIA DELLA
PINETA SACCHETTI )))
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: SONIA CERQUETANI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma