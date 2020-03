Traffico Roma del 03-03-2020 ore 14:30

TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIRIA CITTADINA,

NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI, FA ECCEZIONE

L’AURELIA PENALIZZATA DA LAVORI IN CORSO E DA CONSEGUENTI CODE NELLE DUE

DIREZIONI. RICORDIAMO CHE L’ARTERIA È CHIUSA TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA

DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI LOCALI.

PER TRAFFICO INTENSO RESTANO CODE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA

DI NERONE, PER LO STESSO MOTIVO INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE TRA

L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA IN

DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

AL CENTRO INCOLONNAMENTI LUNGO VIALE DEL MURO TORTO A PARTIRE DAL

GALOPPATOIO SINO A PIAZZALE FLAMINIO.

CODE ANCHE SU PONTE MARGHERITA E IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

