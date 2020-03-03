Traffico Roma del 03-03-2020 ore 14:30
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TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIRIA CITTADINA,
NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO E CONSOLARI, FA ECCEZIONE
L’AURELIA PENALIZZATA DA LAVORI IN CORSO E DA CONSEGUENTI CODE NELLE DUE
DIREZIONI. RICORDIAMO CHE L’ARTERIA È CHIUSA TRA VIA LICIO GIORGIERI E VIA
DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI LOCALI.
PER TRAFFICO INTENSO RESTANO CODE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA
DI NERONE, PER LO STESSO MOTIVO INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE TRA
L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA IN
DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
AL CENTRO INCOLONNAMENTI LUNGO VIALE DEL MURO TORTO A PARTIRE DAL
GALOPPATOIO SINO A PIAZZALE FLAMINIO.
CODE ANCHE SU PONTE MARGHERITA E IN PIAZZA DELLA LIBERTÀ.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma