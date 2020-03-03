Traffico Roma del 03-03-2020 ore 15:30
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TRAFFICO IN AUMENTO RETE VIARIA CITTADINA, SUL RACCORDO CODE INCARREGGIATA
ESTERNA DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA. ANCORA
DISAGI SULL’AURELIA PENALIZZATA DA LAVORI IN CORSO E DA CONSEGUENTI CODE
NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE L’ARTERIA È CHIUSA TRA VIA LICIO
GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI LOCALI.
PER TRAFFICO INTENSO RESTANO CODE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA
DI NERONE, PER LO STESSO MOTIVO INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE TRA
L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA IN
DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
AL CENTRO INCOLONNAMENTI LUNGO VIALE DEL MURO TORTO A PARTIRE DAL
GALOPPATOIO SINO A PIAZZALE FLAMINIO. INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI
PIERLEONI ALL’ALTEZZA DI PONTE FABRICIO, CI CONO CODE IN DIREZIONE DI PONTE
GARIBALDI.
INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA WALTER TOBAGI, CI SONO CODE IN
DIREZIONE DEL CENTRO.
PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO
OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma