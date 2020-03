Traffico Roma del 03-03-2020 ore 16:30

TRAFFICO IN AUMENTO RETE VIARIA CITTADINA, SUL RACCORDO CODE INCARREGGIATA

ESTERNA DAL BIVIO PER LA ROMA FIUMICINO ALL’USCITA OSTIA ACILIA. ANCORA

DISAGI SULL’AURELIA PENALIZZATA DA LAVORI IN CORSO E DA CONSEGUENTI CODE

NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE L’ARTERIA È CHIUSA TRA VIA LICIO

GIORGIERI E VIA DI VILLA TROILI. DEVIAZIONI LOCALI.

PER TRAFFICO INTENSO RESTANO CODE SULLA CASSIA TRA LA GIUSTINIANA E TOMBA

DI NERONE, PER LO STESSO MOTIVO INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE TRA

L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA IN

DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

AL CENTRO INCOLONNAMENTI LUNGO VIALE DEL MURO TORTO A PARTIRE DAL

GALOPPATOIO SINO A PIAZZALE FLAMINIO. INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI

PIERLEONI ALL’ALTEZZA DI PONTE FABRICIO, CI CONO CODE IN DIREZIONE DI PONTE

GARIBALDI.

INCIDENTE IN VIA CASILINA ALL’ALTEZZA DI VIA WALTER TOBAGI, CI SONO CODE IN

DIREZIONE DEL CENTRO.

