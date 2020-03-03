Traffico Roma del 03-03-2020 ore 17:00
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PROBLEMI SUL RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE CODE IN
CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DALLA BUFALOTTA SINO AL BIVIO PER LA ROMA
L’AQUILA. INCOLONNAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA DALL’USCITA CASILINA SINO
AL BIVIO ROMA L’AQUILA.
NELLA ZONA SUD DELL’ANELLO RESTANO CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LE
USCITE LAURENTINA, ARDEATINA, APPIA E TUSCOLANA.
CODE SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA, LA CAUSA UN
INCIDENTE. RIPERCUSSIONI E CODE LUNGO LA TRIONFALE DA MONTE MARIO AL BIVIO
PER LA CASSIA.
INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE TRA LO SVINCOLO DI TOR DI QUINTO E LO
SVINCOLO SALARIA E ANCORA TRA L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO
PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA PIAZZA IRNERIO E
IL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI, SI TRATTA DI LAVORI CHE PROVOCANO
LA CHIUSURA DELLA STESSA AURELIA. DEVIAZIONI LOCALI.
AL CENTRO INCOLONNAMENTI LUNGO VIALE DEL MURO TORTO A PARTIRE DAL
GALOPPATOIO SINO A PIAZZALE FLAMINIO. INCIDENTE SUL LUNGOTEVERE DEI
PIERLEONI ALL’ALTEZZA DI PONTE FABRICIO, CI CONO CODE IN DIREZIONE DI PONTE
GARIBALDI.
NELLA ZONA DEI COLLI ALBANI DA REGISTRARE UN INCIDENTE SULLA STRADA
REGIONALE 217 VIA DEI LAGHI, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO CODE TRA CIAMPINO
E MARINO NELLE DUE DIREZIONI.
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OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma