Traffico Roma del 03-03-2020 ore 18:00

SEMPRE CRITICA LA SITUAZIONE RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE

CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIRENZE SINO

ALLO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA.

LUNGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE ORA DALLA LAURENTINA SINO AL

BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.

CI SONO DI CONSEGUENZA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA

INTERESSATO DA CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE SINO AL RACCORDO, QUINDI IN

USCITA DA ROMA. CODE ANCHE SU TUTTE LE STRADE PROSSIME AL RACCORDO,

SOPRATTUTTO IN USCITA DAL CENTRO, E IN PARTICOLARE SU TIBURTINA, NOMENTANA,

CASILINA.

CODE SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA, E LUNGO LA

TRIONFALE DA MONTE MARIO AL BIVIO PER LA CASSIA. INCIDENTE E CODE IN VIA

DEL CASALETTO IN PROSSIMITÀ DI VIA DI VILLA ZINGONE.

INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE TRA LO SVINCOLO DI TOR DI QUINTO E LO

SVINCOLO SALARIA E ANCORA TRA L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO

PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.

INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA PIAZZA IRNERIO E

IL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI, SI TRATTA DI LAVORI CHE PROVOCANO

LA CHIUSURA DELLA STESSA AURELIA. DEVIAZIONI LOCALI.

AL CENTRO INCOLONNAMENTI LUNGO VIALE DEL MURO TORTO A PARTIRE DAL

GALOPPATOIO SINO A PIAZZALE FLAMINIO.

NELLA ZONA DEI COLLI ALBANI ANCORA DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA

STRADA REGIONALE 217 VIA DEI LAGHI, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO CODE TRA

CIAMPINO E MARINO NELLE DUE DIREZIONI.

PER AVERE AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE CHIAMA L’800 18 34 34. UN NOSTRO

OPERATORE TI ACCOMPAGNERÀ NEI TUOI SPOSTAMENTI

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma