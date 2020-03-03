Traffico Roma del 03-03-2020 ore 18:00
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SEMPRE CRITICA LA SITUAZIONE RACCORDO ANULARE, UN INCIDENTE PROVOCA LUNGHE
CODE IN CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DAL BIVIO PER LA ROMA FIRENZE SINO
ALLO SVINCOLO PER LA ROMA L’AQUILA.
LUNGHE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE ORA DALLA LAURENTINA SINO AL
BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.
CI SONO DI CONSEGUENZA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA
INTERESSATO DA CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE SINO AL RACCORDO, QUINDI IN
USCITA DA ROMA. CODE ANCHE SU TUTTE LE STRADE PROSSIME AL RACCORDO,
SOPRATTUTTO IN USCITA DAL CENTRO, E IN PARTICOLARE SU TIBURTINA, NOMENTANA,
CASILINA.
CODE SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA, E LUNGO LA
TRIONFALE DA MONTE MARIO AL BIVIO PER LA CASSIA. INCIDENTE E CODE IN VIA
DEL CASALETTO IN PROSSIMITÀ DI VIA DI VILLA ZINGONE.
INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE TRA LO SVINCOLO DI TOR DI QUINTO E LO
SVINCOLO SALARIA E ANCORA TRA L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO
PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA PIAZZA IRNERIO E
IL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI, SI TRATTA DI LAVORI CHE PROVOCANO
LA CHIUSURA DELLA STESSA AURELIA. DEVIAZIONI LOCALI.
AL CENTRO INCOLONNAMENTI LUNGO VIALE DEL MURO TORTO A PARTIRE DAL
GALOPPATOIO SINO A PIAZZALE FLAMINIO.
NELLA ZONA DEI COLLI ALBANI ANCORA DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA
STRADA REGIONALE 217 VIA DEI LAGHI, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO CODE TRA
CIAMPINO E MARINO NELLE DUE DIREZIONI.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma