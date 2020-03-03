Traffico Roma del 03-03-2020 ore 18:30
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IN PRIMO PIANO ANCORA LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE, SITUAZIONE ANCORA
CRITICA A CAUSA DI UN INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO LUNGHE CODE IN
CARREGGIATA INTERNA A PARTIRE DA SETTEBAGNI SINO ALLO SVINCOLO PER LA ROMA
L’AQUILA.
LUNGHE CODE ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA A PARTIRE ORA DALLA LAURENTINA
SINO AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA.
CI SONO DI CONSEGUENZA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA
INTERESSATO DA CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE SINO AL RACCORDO, QUINDI IN
USCITA DA ROMA. CODE ANCHE SU TUTTE LE STRADE PROSSIME AL RACCORDO,
SOPRATTUTTO IN USCITA DAL CENTRO, E IN PARTICOLARE SU TIBURTINA, NOMENTANA,
CASILINA.
CODE SULLA CASSIA TRA TOMBA DI NERONE E LA GIUSTINIANA, E LUNGO LA
TRIONFALE DA MONTE MARIO AL BIVIO PER LA CASSIA.
INCIDENTE E CODE IN VIA DEL CASALETTO IN PROSSIMITÀ DI VIA DI VILLA
ZINGONE.
INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE TRA LO SVINCOLO DI TOR DI QUINTO E LO
SVINCOLO SALARIA E ANCORA TRA L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO
PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA PIAZZA IRNERIO E
IL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI, SI TRATTA DI LAVORI CHE PROVOCANO
LA CHIUSURA DELLA STESSA AURELIA. DEVIAZIONI LOCALI. LUNGHE CODE IN VIA DI
ACQUAFREDDA DA VIA DI BOCCEA VERSO L’AURELIA.
NELLA ZONA DEI COLLI ALBANI ANCORA DISAGI PER UN INCIDENTE AVVENUTO SULLA
STRADA REGIONALE 217 VIA DEI LAGHI, INCIDENTE CHE STA PROVOCANDO CODE TRA
CIAMPINO E MARINO NELLE DUE DIREZIONI.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma