Traffico Roma del 03-03-2020 ore 19:30
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RISOLTI GLI INCIDENTI CHE HANNO NON POCO PENALIZZATO IL TRAFFICO SUL
RACCORDO ANULARE, RESTANO RALLENTAMENTI E CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALLO
SVINCOLO CENTRALE DEL LATTE SANT’ALESSANDRO AL BIVIO PER LA A24 ROMA
L’AQUILA. IN CARREGGIATA ESTERNA RESTANO CODE A TRATTI A PARTIRE DALLA
LAURENTINA SEMPRE SINO AL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA.
ANCORA RIPERCUSSIONI SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA L’AQUILA INTERESSATO DA
CODE A PARTIRE DALLA TANGENZIALE SINO AL RACCORDO, QUINDI IN USCITA DA
ROMA.
CODE ANCHE SU TUTTE LE STRADE PROSSIME AL RACCORDO, SOPRATTUTTO IN USCITA
DAL CENTRO, E IN PARTICOLARE SU TIBURTINA, NOMENTANA E CASILINA. DA
SEGNALARE POI CHE È CHIUSA LA RAMPA CHE DALLA VIA ANAGNINA CONSENTE
L’ACCESSO AL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA ROMA NAPOLI, LA CAUSA UN
ACCERTAMENTO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO.
INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE TRA LO SVINCOLO DI TOR DI QUINTO E LO
SVINCOLO SALARIA E ANCORA TRA L’USCITA PER LA STAZIONE TIBURTINA E IL BIVIO
PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE DI SAN GIOVANNI.
TRAFFICO CONGESTIONATO E CODE IN DIREZIONE STADIO OLIMPICO DA VIALE
CASTRENSE ALL’USCITA PER LA ROMA L’AQUILA. SI TRATTA DI UN INCIDENTE.
INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA PIAZZA IRNERIO E
IL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI, SI TRATTA DI LAVORI CHE PROVOCANO
LA CHIUSURA DELLA STESSA AURELIA. DEVIAZIONI LOCALI.
SULLA ROMA FIUMICINO CODE DALL’USCITA MAGLIANA AL RACCORDO IN DIREZIONE DI
FIUMICINO.
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AUTORE: BAIOCCHI
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma