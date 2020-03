Traffico Roma del 03-03-2020 ore 20:00

SI STA RAPIDAMENTE NORMALIZZANDO LA SITUAZIONE SUL RACCORDO ANULARE DOPO UN

POMERIGGIO DECISAMENTE DIFFICILE A CAUSA DI DIVERSI INCIDENTE. RESTANO

BREVI CODE IN CARREGGIATA INTERNA DALL’USCITA CENTRALE DEL LATTE AL BIVIO

PER L’AQUILA. RALLENTAMENTI DI LIEVE ENTITÀ IN CARREGGIATA ESTERNA A

PARTIRE DALLA LAURENTINA SINO ALLO SVINCOLO ANAGNINA. DA

DA SEGNALARE POI CHE È CHIUSA LA RAMPA CHE DALLA VIA ANAGNINA CONSENTE

L’ACCESSO AL RACCORDO IN DIREZIONE DELLA ROMA NAPOLI, LA CAUSA UN

ACCERTAMENTO DA PARTE DEI VIGILI DEL FUOCO. INEVITABILI LE CODE SULLA

STESSA ANAGNINA IN USCITA DAL CENTRO CITTÀ.

SULLA TANGENZIALE EST TRAFFICO CONGESTIONATO CON CODE IN DIREZIONE STADIO

OLIMPICO DA VIALE CASTRENSE ALL’USCITA PER LA ROMA L’AQUILA. SI TRATTA DI

UN INCIDENTE.

SEMPRE IN TANGENZIALE CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO DI TOR DI

QUINTO E LO SVINCOLO SALARIA E ANCORA TRA L’USCITA PER LA STAZIONE

TIBURTINA E IL BIVIO PER LA ROMA L’AQUILA IL TUTTO IN DIREZIONE DI SAN

GIOVANNI.

INVARIATA LA SITUAZIONE SULL’AURELIA DOVE CI SONO CODE TRA PIAZZA IRNERIO E

IL RACCORDO ANULARE NELLE DUE DIREZIONI, SI TRATTA DI LAVORI CHE PROVOCANO

LA CHIUSURA DELLA STESSA AURELIA. DEVIAZIONI LOCALI.

AUTORE: BAIOCCHI

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma