Traffico Roma del 03-04-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019 ORE 07.20 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA
TRA CASILINA E ARDEATINA.
CODE A TRATTI ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24
TRA IL G.R.A E TANGENZIALE EST, IN DIREZIONE DEL CENTRO.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI IN
QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
TRAFFICO IN CODA PER LAVORI SULLA VIA SALARIA VIA DI VILLA
SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE EST.
INTENO SIL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA CON CODE TRA CASTEL ROMANO E CASTEL
DI DECIMA IN DIREZIONE DI ROMA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma