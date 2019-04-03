Traffico Roma del 03-04-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019 ORE 08:20 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
CODE PER TRAFFICO INTENSO LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA
TRA LA DIRAMAZIONE ROMA SUD E VIA ARDEATINA: SEGNALATO ANCHE UN INCIDENTE
ALTEZZA ROMANINA.
RALLENTAMENTI ANCHE IN CARREGGIATA ESTERNA PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DI
CASAL DEL MARMO E VIA DEL PESCACCIO.
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CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL G.R.A E TANGENZIALE EST.
.
CODE IN ENTRATA A ROMA SULLA VIA AURELIA TRA IL GRA E VIA NICOLA LOMBARDI
.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI IN
QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
TRAFFICO IN CODA PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA
SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE VERSO LA TANGENZIALE EST.
INTENSO SIL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA CON RALLENTAMENTI TRA CASTEL ROMANO
E CASTEL DI DECIMA ED ANCORA A SEGUIRE TRA SPINACETO E VIA DELL’OCEANO
ATLANTICO IN DIREZIONE DEL CENTRO.
INCOLONNAMENTI SULLA VIA C. COLOMBO TRA VIA PINDARO E VIA DI ACILIA VERSO
ROMA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma