Traffico Roma del 03-04-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019 ORE 09:20 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
CODE PER INCIDENTE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA PRENESTINA E
TIBURTINA; INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA
TRA CASILINA E APPIA ED ANCORA A SEGUIRE TRA LAURENTINA E VIA DEL MARE.
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL G.R.A E
TANGENZIALE EST; TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE TRA VIA TIBURTINA E VIA
DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
TRAFFICO IN CODA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI IN
QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
CODE PER LAVORI SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E LA TANGENZIALE
EST, VERSO IL CENTRO.
INTENSO SIL TRAFFICO SULLA VIA PONTINA CON CODE TRA SPINACETO E L’EUR.
CODE PER INCIDENTE SU VIALE DELL’OCEANO ATLANTICO ALTEZZA INCROCIO CON VIA
LAURENTINA
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA C. COLOMBO TRA CASAL PALOCCO
E E VIA DI ACILIA VERSO ROMA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma