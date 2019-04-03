Traffico Roma del 03-04-2019 ore 10:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019 ORE 09:50 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA VIA
DI BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO; INCOLONNAMENI PER TRAFFICO INTENSO A SEGUIRE
TRA L’USCITA PER FIUMICINO E LA VIA LAURENTINA.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA
BUFALOTTA E VIA TIBURTINA.
INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIALE PALMIRO
TOGLIATTI E TANGENZIALE EST; TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE TRA VIA
DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.
TRAFFICO IN CODA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI IN
QUEST’ULTIMA DIREZIONE.
CODE PER TRAFFICO SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA
TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.
INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA C. COLOMBO TRA CASAL PALOCCO
E E VIA DI ACILIA VERSO ROMA.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma