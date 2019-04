Traffico Roma del 03-04-2019 ore 10:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019 ORE 09:50 P.F.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE

CAPITALE E DELL’ACI…

RALLENTAMENTI PER INCIDENTE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA TRA VIA

DI BOCCEA E VIA DEL PESCACCIO; INCOLONNAMENI PER TRAFFICO INTENSO A SEGUIRE

TRA L’USCITA PER FIUMICINO E LA VIA LAURENTINA.

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA VIA DELLA

BUFALOTTA E VIA TIBURTINA.

INCOLONNAMENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA VIALE PALMIRO

TOGLIATTI E TANGENZIALE EST; TRAFFICATA LA STESSA TANGENZIALE TRA VIA

DELLE VALLI E VIA DEI CAMPI SPORTIVI, IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO.

TRAFFICO IN CODA SULLA VIA FLAMINIA TRA IL GRA E VIA DEI DUE PONTI IN

QUEST’ULTIMA DIREZIONE.

CODE PER TRAFFICO SULLA VIA SALARIA TRA L’AEROPORTO DELL’URBE E LA

TANGENZIALE EST, VERSO IL CENTRO.

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA C. COLOMBO TRA CASAL PALOCCO

E E VIA DI ACILIA VERSO ROMA.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma