Traffico Roma del 03-04-2019 ore 11:30

CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E

LA TANGENZIALE EST.

CODE SULLA STESSA TANGENZIALE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA L’USCITA DALLA

A24 E VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DLLO STADIO OLIMPICO.

CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA TIBURTINA TRA VIA DEL CASALE DI SAN

BASILIO ED IL GRA, NELLE DUE DIREZIONI.

SEGNALATO A TRASTEVERE UN INCIDENTE IN PIAZZA DI PORTA PORTESE; POSSIBILI

RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO DI ZONA.

IN PIENO SVOLGIMENTO IN PIAZZALE DI PORTA PIA UNA MANIFESTAZIONE NEI

PRESSI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: TERMINE

PREVISTO PER LE 14.00.

RICORDIAMO IN CHIUSURA CHE RESTANO CHIUSE SULLA LINEA METRO A LE

STAZIONI DI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI VI TRANSITANO MA SENZA

EFFETTUARE FERMATE.

