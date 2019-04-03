Traffico Roma del 03-04-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019 ORE 11:20 P.F.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E
LA TANGENZIALE EST.
CODE SULLA STESSA TANGENZIALE PER UN INCIDENTE AVVENUTO TRA L’USCITA DALLA
A24 E VIA TIBURTINA IN DIREZIONE DLLO STADIO OLIMPICO.
CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA TIBURTINA TRA VIA DEL CASALE DI SAN
BASILIO ED IL GRA, NELLE DUE DIREZIONI.
SEGNALATO A TRASTEVERE UN INCIDENTE IN PIAZZA DI PORTA PORTESE; POSSIBILI
RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO DI ZONA.
IN PIENO SVOLGIMENTO IN PIAZZALE DI PORTA PIA UNA MANIFESTAZIONE NEI
PRESSI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: TERMINE
PREVISTO PER LE 14.00.
RICORDIAMO IN CHIUSURA CHE RESTANO CHIUSE SULLA LINEA METRO A LE
STAZIONI DI REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI VI TRANSITANO MA SENZA
EFFETTUARE FERMATE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma