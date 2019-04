Traffico Roma del 03-04-2019 ore 13:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019 ORE 13:20 P.F.

CODE PER TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E

LA TANGENZIALE EST.

CODE SULLA STESSA TANGENZIALE TRA L’USCITA DALLA A24 E VIA TIBURTINA IN

DIREZIONE DLLO STADIO OLIMPICO.

INCOLONNAMENTI PER TRAFFICO INTENSO SULLA VIA TIBURTINA TRA VIA DI TOR

CERVARA ED IL GRA, IN DIREZIONE DI TIVOLI.

CHIUSA AL TUSCOLANO PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE VIA FILIPPO RE

ALTEZZA INCROCIO CON VIA DEI CORNELI.

IN PIENO SVOLGIMENTO IN PIAZZALE DI PORTA PIA UNA MANIFESTAZIONE NEI

PRESSI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI: TERMINE

PREVISTO PER LE 14.00.

RESTANO CHIUSE SULLA LINEA METRO A LE STAZIONI DI REPUBBLICA, BARBERINI

E SPAGNA; I TRENI VI TRANSITANO MA SENZA EFFETTUARE FERMATE.

