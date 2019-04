Traffico Roma del 03-04-2019 ore 16:30

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019 ORE 15:20 R.B.

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA

CAPITALE E DELL’ACI…

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER DUE

INCIDENTI: TRA LA PISANA E VIA DEL PESCACCIO E TRA LA FLAMINIA E LA

SALARIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO TRA

VIA PONTINA E VIA LAURENTINA E TRA LE USCITE APPIA E A TUSCOLANA.

RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI

SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, ED IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN

GIOVANNI, DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA; PROSEGUENDO

SULLA TANGENZIALE SEMPRE IN DIREZIONE DI S. GIOVANNI EST CODE DA VIA

TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE

CASTRENSE.

CODE PER TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA

TANGENZIALE EST.

CHIUSA AL TUSCOLANO PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE VIA FILIPPO RE ALTEZZA

INCROCIO CON VIA DEI CORNELI.

RESTANO CHIUSE SULLA LINEA METRO A LE STAZIONI DI REPUBBLICA, BARBERINI E

SPAGNA; I TRENI VI TRANSITANO MA SENZA EFFETTUARE FERMATE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma