Traffico Roma del 03-04-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019 ORE 15:20 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA INCOLONNAMENTI PER DUE
INCIDENTI: TRA LA PISANA E VIA DEL PESCACCIO E TRA LA FLAMINIA E LA
SALARIA; LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA RALLENTAMENTI E CODE PER TRAFFICO TRA
VIA PONTINA E VIA LAURENTINA E TRA LE USCITE APPIA E A TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI E CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A VIA DEI CAMPI
SPORTIVI VERSO LO STADIO OLIMPICO, ED IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN
GIOVANNI, DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA; PROSEGUENDO
SULLA TANGENZIALE SEMPRE IN DIREZIONE DI S. GIOVANNI EST CODE DA VIA
TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A VIALE
CASTRENSE.
CODE PER TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E LA
TANGENZIALE EST.
CHIUSA AL TUSCOLANO PER DISSESTO DEL MANTO STRADALE VIA FILIPPO RE ALTEZZA
INCROCIO CON VIA DEI CORNELI.
RESTANO CHIUSE SULLA LINEA METRO A LE STAZIONI DI REPUBBLICA, BARBERINI E
SPAGNA; I TRENI VI TRANSITANO MA SENZA EFFETTUARE FERMATE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma