Traffico Roma del 03-04-2019 ore 17:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019 ORE 16:50 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E CODE
DALLA CASSIA BIS ALLA SALARIA, DALLA BUFALOTTA AL BIVIO PER LA A24 ROMA
L’AQUILA E DALLA TUSCOLANA AL BIVIO PER CIAMPINO;
LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA ROMA FIUMICINO ALLA VIA
TUSCOLANA.
RALLENTAMENTI PER UN INCIDENTE SULLA VIA CASSIA ALL’ATEZZA DELLA
GIUSTINIANA;
PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DELLA PINETA SACCHETTI TRA VIA
VITTORIO MONTIGLIO E LARGO GEMELLI IN DIREZIONE VIA TRIONFALE.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE SU VIALE DI TOR DI QUINTO IN
PROSSIMITÀ DELLA CASERMA SALVO D’ACQUISTO: ANCHE IN QUESTO CASO SI TRATTA
DI UN INCIDENTE
IN CENTRO PER ALTRI INCIDENTI POSSIBILI DISAGI SU PIAZZALE NUMA POMPILIO
E SU VIA LIBERIANA ALL’ALTEZZA DI VIA PAOLINA VERSO SAN GIOVANNI.
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A VIALE DI TOR DI QUINTO VERSO
LO STADIO OLIMPICO, ED IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI, DA CORSO DI
FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA;
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE SEMPRE IN DIREZIONE DI S. GIOVANNI EST CODE
DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A
VIALE CASTRENSE.
RESTANO CHIUSE SULLA LINEA METRO A LE STAZIONI DI REPUBBLICA, BARBERINI E
SPAGNA; I TRENI VI TRANSITANO MA SENZA EFFETTUARE FERMATE. ATTIVO UN
SERVIZIO BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI-VIA
VENETO E FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma