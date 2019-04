Traffico Roma del 03-04-2019 ore 18:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019 ORE 17:50 R.B.

SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE

ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONE ROMA SUD; SEMPRE SULLA CARREGGIATA INTERNA MA

PER TRAFFICO RALLENTAMENTI E CODE DA SETTEBAGNI AL BIVIO PER LA A24 ROMA

L’AQUILA.

LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA C. COLOMBO VIA TUSCOLANA.

INCIDENTE SULLA VIA CASSIA ALL’ATEZZA DE LA GIUSTINIANA RALLENTAMENTI E

CODE NELLE DUE DIREZIONI;

AL TRIONFALE PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DELLA PINETA

SACCHETTI TRA VIA VITTORIO MONTIGLIO E LARGO GEMELLI IN DIREZIONE VIA

TRIONFALE.

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE SU VIALE DI TOR DI

QUINTO ALL’ALTEZZA DELLA CASERMA SALVO D’ACQUISTO.

AL RIONE MONTI PER INCIDENTE POSSIBILI DISAGI SU VIA LIBERIANA ALL’ALTEZZA

DI VIA PAOLINA VERSO SAN GIOVANNI.

IN CENTRO RALLENTAMENTI PER INCIDENTE ANCHE PIAZZALE NUMA POMPILIO.

CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A VIALE DI TOR DI QUINTO VERSO

LO STADIO OLIMPICO, ED IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI, DA CORSO DI

FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA;

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE SEMPRE IN DIREZIONE DI S. GIOVANNI EST CODE

DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA A

VIALE CASTRENSE.

RICORDIAMO CHE SULLA LINEA METRO A SONO CHIUSE LE STAZIONI DI REPUBBLICA,

BARBERINI E SPAGNA; I TRENI VI TRANSITANO MA SENZA EFFETTUARE FERMATE.

ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI-

VIA VENETO E FLAMINIO.

