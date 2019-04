Traffico Roma del 03-04-2019 ore 19:00

VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019 ORE 18:20 D.R.

TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE E

RALLENTAMENTI NEI TRATTI NOMENTANA-PRENESTINA E POI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA

SUD E CIAMPINO;

IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA.

TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA, CODE VERSO LA

TANGENZIALE DA PORTONACCIO, E VERSO IL RACCODO RALLENTAMENTI E CODE

TRAVIALE TOGLIATTI E TOR CERVARA;

TRAFFICATA VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIA SALARIA A VIALE DI TOR DI

QUINTO VERSO LO STADIO OLIMPICO, ED IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN

GIOVANNI, DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA;

PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST SEMPRE IN DIREZIONE DI S. GIOVANNI EST

CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA

A VIALE CASTRENSE.

IN CITTÀ

INCIDENTE SULLA VIA CASSIA ALL’ATEZZA DE LA GIUSTINIANA RALLENTAMENTI E

CODE NELLE DUE DIREZIONI;

AL TRIONFALE PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DELLA PINETA

SACCHETTI TRA VIA VITTORIO MONTIGLIO E LARGO GEMELLI IN DIREZIONE VIA

TRIONFALE.

POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE SU VIALE DI TOR DI

QUINTO ALL’ALTEZZA DELLA CASERMA SALVO D’ACQUISTO.

IL TRASPORTO

A CAUSA DI UN INCIDENTE AD ALTEZZA VIALE MANZONI SULLE LINEE TRAM 5 E 14:

SERVIZIO SOSPESO NEI DUE SENSI, TRA PORTA MAGGIORE E TERMINI; NEL TRATTO

ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO

INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA METRO A SONO CHIUSE LE STAZIONI DI

REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI VI TRANSITANO MA SENZA EFFETTUARE

FERMATE. ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI-REPUBBLICA-

BARBERINI-VIA VENETO E FLAMINIO.

