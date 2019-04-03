Traffico Roma del 03-04-2019 ore 19:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019 ORE 18:20 D.R.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO INTENSO SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA CODE E
RALLENTAMENTI NEI TRATTI NOMENTANA-PRENESTINA E POI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA
SUD E CIAMPINO;
IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI DALLA PONTINA ALLA TUSCOLANA.
TRAFFICO INTENSO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA-L’AQUILA, CODE VERSO LA
TANGENZIALE DA PORTONACCIO, E VERSO IL RACCODO RALLENTAMENTI E CODE
TRAVIALE TOGLIATTI E TOR CERVARA;
TRAFFICATA VIA DEL FORO ITALICO CODE DA VIA SALARIA A VIALE DI TOR DI
QUINTO VERSO LO STADIO OLIMPICO, ED IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN
GIOVANNI, DA CORSO DI FRANCIA A VIALE DELLA MOSCHEA;
PROSEGUENDO SULLA TANGENZIALE EST SEMPRE IN DIREZIONE DI S. GIOVANNI EST
CODE DA VIA TIBURTINA AL BIVIO PER LA A24 ROMA L’AQUILA E DA VIA PRENESTINA
A VIALE CASTRENSE.
IN CITTÀ
INCIDENTE SULLA VIA CASSIA ALL’ATEZZA DE LA GIUSTINIANA RALLENTAMENTI E
CODE NELLE DUE DIREZIONI;
AL TRIONFALE PER UN ALTRO INCIDENTE RALLENTAMENTI SU VIA DELLA PINETA
SACCHETTI TRA VIA VITTORIO MONTIGLIO E LARGO GEMELLI IN DIREZIONE VIA
TRIONFALE.
POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE PER INCIDENTE SU VIALE DI TOR DI
QUINTO ALL’ALTEZZA DELLA CASERMA SALVO D’ACQUISTO.
IL TRASPORTO
A CAUSA DI UN INCIDENTE AD ALTEZZA VIALE MANZONI SULLE LINEE TRAM 5 E 14:
SERVIZIO SOSPESO NEI DUE SENSI, TRA PORTA MAGGIORE E TERMINI; NEL TRATTO
ATTIVO UN SERVIZIO BUS SOSTITUTIVO
INFINE, RICORDIAMO CHE SULLA LINEA METRO A SONO CHIUSE LE STAZIONI DI
REPUBBLICA, BARBERINI E SPAGNA; I TRENI VI TRANSITANO MA SENZA EFFETTUARE
FERMATE. ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI-REPUBBLICA-
BARBERINI-VIA VENETO E FLAMINIO.
È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma