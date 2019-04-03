Traffico Roma del 03-04-2019 ore 19:30
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019 ORE 19:20 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
SUL RACCORDO ANULARE LUNGO LA CARREGGIATA ESTERNA CODE PER INCIDENTE DALLA
SALARIA ALLA FLAMINIA, PROSEGIENDO CODE A TRATTI PER TRAFFICO DALLA ROMA
FIUMICINO A VIA TUSCOLANA, LUNGO LA CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI E
CODE PER TRAFFICO E PER UN ALTRO INCIDENTE DALLA C. DEL LATTE AL BIVIO PER
LA A24 ROMA L’AQUILA.
DISAGI PER UN INCIDENTE IN CENTRO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA;
A TORRE MAURA PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE P
SU VIALE BRUNO RIZIERI ALL’ALTEZZA DI VIA BRUNO PELIZZI
CODE SU VIA DEL FORO ITALICO DA VIA SALARIA A VIALE DELLA MOSCHEA VERSO LO
STADIO OLIMPICO, ED IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN GIOVANNI, DA VIALE DI
TOR DI QUINTO A VIALE DELLA MOSCHEA E PROSEGUENDO
SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE, IN
DIREZIONE S. GIOVANNI.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA PORTONACCIO ALLA TANG.
EST VERSO IL CENTRO.
RICORDIAMO CHE SULLA LINEA METRO A SONO CHIUSE LE STAZIONI DI REPUBBLICA,
BARBERINI E SPAGNA; I TRENI VI TRANSITANO MA SENZA EFFETTUARE FERMATE.
ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI-
VIA VENETO E FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma