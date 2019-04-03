Traffico Roma del 03-04-2019 ore 20:00
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VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019 ORE 19:50 R.B.
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI ROMA
CAPITALE E DELL’ACI…
CIRCOLAZIONE TORNATA NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO
ANULARE.
DISAGI PER UN INCIDENTE IN CENTRO IN PIAZZA DELLA REPUBBLICA;
A TORRE MAURA PER UN ALTRO INCIDENTE POSSIBILI DIFFICOLTÀ DI CIRCOLAZIONE P
SU VIALE BRUNO RIZIERI ALL’ALTEZZA DI VIA BRUNO PELIZZI
TRAFFICO IN AUMENTO IN DIREZIONE DELLO STADIO OLIMPICO PER L’INCONTRO
ROMA FIORENTINA CHE SI DISPUTERÀ QUESTA SERA ALLE 21:00;
AL MOMENTO IN DIREZIONE STADIO STADIO SI RALLENTA CON CODE SU VIA DEL FORO
ITALICO DA VIA SALARIA A VIALE DEI CAMPI SPORTIVI E DA VIALE DI TOR DI
QUINTO ALLA GALLERIA GIOVANNI XXIII; IN DIREZIONE OPPOSTA VERSO SAN
GIOVANNI, RALLENTAMENTI E CODE DA VIALE DI TOR DI QUINTO A VIALE DELLA
MOSCHEA E PROSEGUENDO
SULLA TANGENZIALE EST CODE A TRATTI DA VIA TIBURTINA A VIALE CASTRENSE.
CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ROMA L’AQUILA DA PORTONACCIO ALLA TANG.
EST VERSO IL CENTRO.
RICORDIAMO CHE SULLA LINEA METRO A SONO CHIUSE LE STAZIONI DI REPUBBLICA,
BARBERINI E SPAGNA; I TRENI VI TRANSITANO MA SENZA EFFETTUARE FERMATE.
ATTIVO UN SERVIZIO BUS NAVETTA DI SUPPORTO TRA TERMINI-REPUBBLICA-BARBERINI-
VIA VENETO E FLAMINIO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma