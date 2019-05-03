Traffico Roma del 03-05-2019 ore 07:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 07:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DALLA
DIRAMAZIONE ROMA SUD A VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA.
SI RALLENTA PER TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA VIA
PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST.
SU VIA DEL FORO ITALICO CIRCOLAZIONE SOSTENUTA IN DIREZIONE STADIO DA VIA
COLLI DELLA FARNESINA. RICORDIAMO CHE, SALVO PROROGA, LA RIAPERTURA DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII È PREVISTA PER IL 4 MAGGIO.
PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA CASILINA, ALTEZZA GROTTE CELONI. POSSIBILI
DISAGI PER LA STESSA CAUSA SU VIA CASSIA NUOVA VICINO CORSO DI FRANCIA.
TRAFFICO INTENSO E RALLENTAMENTI SU VIA AURELIA E VIA FLAMINIA DAL GRA IN
DIREZIONE DEL CENTRO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma