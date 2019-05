Traffico Roma del 03-05-2019 ore 08:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 07:50

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DALLA

DIRAMAZIONE ROMA SUD A VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA.

AUMENTA IL TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA VIA DI TOR

CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST.

SU VIA DEL FORO ITALICO SI RALLENTA DA VIA DELLE VALLI IN DIREZIONE DELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE FINO A

DOMANI.

IN ZONA TORRE GAIA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA CASILINA, ALTEZZA

GROTTE CELONI. POSSIBILI DISAGI PER LA STESSA CAUSA SU VIA CASSIA NUOVA

VICINO CORSO DI FRANCIA.

TRAFFICATE VIA AURELIA, VIA TRIONFALE, VIA FLAMININA NUOVA, VIA SALARIA DAL

GRA VERSO IL CENTRO.

ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO, SCIOPERO DI QUATTRO ORE DEI PILOTI E ASSISTENTI

DI VOLO DELLA AIR ITALY DALLE 12 ALLE 16. PROTESTA CON LE STESSA MODALITà

ANCHE IL PERSONALE DI ALITALIA SAI.

DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma