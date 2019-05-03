Traffico Roma del 03-05-2019 ore 08:00
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 07:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE RALLENTAMENTI PER TRAFFICO INTENSO DALLA
DIRAMAZIONE ROMA SUD A VIA ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA.
AUMENTA IL TRAFFICO ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA VIA DI TOR
CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST.
SU VIA DEL FORO ITALICO SI RALLENTA DA VIA DELLE VALLI IN DIREZIONE DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE FINO A
DOMANI.
IN ZONA TORRE GAIA, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA CASILINA, ALTEZZA
GROTTE CELONI. POSSIBILI DISAGI PER LA STESSA CAUSA SU VIA CASSIA NUOVA
VICINO CORSO DI FRANCIA.
TRAFFICATE VIA AURELIA, VIA TRIONFALE, VIA FLAMININA NUOVA, VIA SALARIA DAL
GRA VERSO IL CENTRO.
ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO, SCIOPERO DI QUATTRO ORE DEI PILOTI E ASSISTENTI
DI VOLO DELLA AIR ITALY DALLE 12 ALLE 16. PROTESTA CON LE STESSA MODALITà
ANCHE IL PERSONALE DI ALITALIA SAI.
DA GIANLUCA BELFIGLIO è TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma