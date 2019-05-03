Traffico Roma del 03-05-2019 ore 08:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 08:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
BREVI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE
DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA OSTIENSE, MENTRE IN INTERNA GLI
SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A VIA ARDEATINA.
SUL PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO, TRAFFICO INTENSO VERSO LA CITTÀ
DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST.
UN INCIDENTE A TORRE GAIA RALLENTA LA CIRCOLAZIONE SU VIA CASILINA, ALTEZZA
GROTTE CELONI. DISAGI PER LA STESSA CAUSA SU VIA CASSIA NUOVA VICINO CORSO
DI FRANCIA.
ORARIO DI PUNTA E TANTO TRAFFICO SU VIA AURELIA, VIA TRIONFALE, VIA
FLAMININA NUOVA, VIA SALARIA DAL GRA VERSO IL CENTRO, MENTRE A SUD DELLA
CAPITALE NON VA MEGLIO SU LAURENTINA, ARDEATINA E TUSCOLANA.
ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO, SCIOPERO DI QUATTRO ORE DEI PILOTI E ASSISTENTI
DI VOLO DELLA AIR ITALY DALLE 12 ALLE 16. PROTESTA CON LE STESSA MODALITÀ
ANCHE IL PERSONALE DI ALITALIA SAI.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma