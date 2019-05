Traffico Roma del 03-05-2019 ore 08:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 08:20

BREVI RALLENTAMENTI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE

DALL’AUTOSTRADA DI FIUMICINO A VIA OSTIENSE, MENTRE IN INTERNA GLI

SPOSTAMENTI MAGGIORI SONO DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD A VIA ARDEATINA.

SUL PERCORSO CITTADINO DELLA ROMA-TERAMO, TRAFFICO INTENSO VERSO LA CITTÀ

DA VIA DI TOR CERVARA ALLA TANGENZIALE EST.

UN INCIDENTE A TORRE GAIA RALLENTA LA CIRCOLAZIONE SU VIA CASILINA, ALTEZZA

GROTTE CELONI. DISAGI PER LA STESSA CAUSA SU VIA CASSIA NUOVA VICINO CORSO

DI FRANCIA.

ORARIO DI PUNTA E TANTO TRAFFICO SU VIA AURELIA, VIA TRIONFALE, VIA

FLAMININA NUOVA, VIA SALARIA DAL GRA VERSO IL CENTRO, MENTRE A SUD DELLA

CAPITALE NON VA MEGLIO SU LAURENTINA, ARDEATINA E TUSCOLANA.

ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO, SCIOPERO DI QUATTRO ORE DEI PILOTI E ASSISTENTI

DI VOLO DELLA AIR ITALY DALLE 12 ALLE 16. PROTESTA CON LE STESSA MODALITÀ

ANCHE IL PERSONALE DI ALITALIA SAI.

