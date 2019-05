Traffico Roma del 03-05-2019 ore 09:00

ROMA INFOMOBILITÀ VENERDÌ 3 APRILE 2019 ORE 8.50

CONTINUA FINO A DOMANI LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LA

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.

IL DIVIETO DI TRANSITO È TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO LA PINETA

SACCHETTI. CHIUSO ANCHE L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE PER LA GALLERIA SEMPRE

IN DIREZIONE DI VIA PINETA SACCHETTI.

ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO, SCIOPERO DI QUATTRO ORE DEI PILOTI E ASSISTENTI

DI VOLO DELLA AIR ITALY DALLE 12 ALLE 16. PROTESTA CON LE STESSA MODALITÀ

ANCHE IL PERSONALE DI ALITALIA SAI.

NEL QUARTIERE SAN LORENZO LA ZTL, DA MAGGIO A OTTOBRE, È ATTIVA DAL

MERCOLEDÌ AL SABATO DALLE 21:30 FINO ALLE 03:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO.

RICORDIAMO INVECE NEL MESE DI AGOSTO, LA SOSPENSIONE DELLA ZONA A TRAFFICO

LIMITATO.

DURERANNO PER CIRCA SEI MESI I LAVORI INIZIATI IL 30 APRILE SU VIA

PRENESTINA, TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA GIOVAN BATTISTA VALENTE IN

DIREZIONE DEL CENTRO. PRUDENZA DUNQUE PER IL DIVIETO DI TRANSITO SULLA

CORSIA DI DESTRA, FINO AL TERMINE DEL CANTIERE.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma