Traffico Roma del 03-05-2019 ore 09:00
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ROMA INFOMOBILITÀ VENERDÌ 3 APRILE 2019 ORE 8.50
CONTINUA FINO A DOMANI LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.
IL DIVIETO DI TRANSITO È TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO LA PINETA
SACCHETTI. CHIUSO ANCHE L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE PER LA GALLERIA SEMPRE
IN DIREZIONE DI VIA PINETA SACCHETTI.
ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO, SCIOPERO DI QUATTRO ORE DEI PILOTI E ASSISTENTI
DI VOLO DELLA AIR ITALY DALLE 12 ALLE 16. PROTESTA CON LE STESSA MODALITÀ
ANCHE IL PERSONALE DI ALITALIA SAI.
NEL QUARTIERE SAN LORENZO LA ZTL, DA MAGGIO A OTTOBRE, È ATTIVA DAL
MERCOLEDÌ AL SABATO DALLE 21:30 FINO ALLE 03:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO.
RICORDIAMO INVECE NEL MESE DI AGOSTO, LA SOSPENSIONE DELLA ZONA A TRAFFICO
LIMITATO.
DURERANNO PER CIRCA SEI MESI I LAVORI INIZIATI IL 30 APRILE SU VIA
PRENESTINA, TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA GIOVAN BATTISTA VALENTE IN
DIREZIONE DEL CENTRO. PRUDENZA DUNQUE PER IL DIVIETO DI TRANSITO SULLA
CORSIA DI DESTRA, FINO AL TERMINE DEL CANTIERE.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma