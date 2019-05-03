Traffico Roma del 03-05-2019 ore 09:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 09:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA ROMA-
TERAMO E VIA NOMENTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI IN
CARREGGIATA INTERNA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ARDEATINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO SI VIAGGIA RALLENTATI DA TOR CERVARA
ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.
SU VIA DEL FORO ITALICO SI RALLENTA DA VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE FINO A
DOMANI.
RISOLTI GLI INCIDENTI SU VIA CASILINA NEL QUARTIERE TORRE GAIA E SU VIA
CASSIA NUOVA VICINO CORSO FRANCIA. CI SONO PERÒ ANCORA DISAGI PER CHI GUIDA
IN ZONA.
SI RALLENTA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO SU VIA AURELIA, VIA CASSIA E VIA
FLAMINIA VERSO IL CENTRO.
CODE A TRATTI SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO E VIA DEL FORTE TRIONFALE VERSO
VIA TRIONFALE.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma