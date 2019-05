Traffico Roma del 03-05-2019 ore 09:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 09:20

BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.

SUL GRANDE RACCORDO ANULARE TRAFFICO INTENSO TRA LO SVINCOLO DELLA ROMA-

TERAMO E VIA NOMENTANA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. RALLENTAMENTI IN

CARREGGIATA INTERNA DALLA DIRAMAZIONE ROMA SUD ALL’ARDEATINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO SI VIAGGIA RALLENTATI DA TOR CERVARA

ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO.

SU VIA DEL FORO ITALICO SI RALLENTA DA VIA SALARIA IN DIREZIONE DELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER I LAVORI DI MANUTENZIONE FINO A

DOMANI.

RISOLTI GLI INCIDENTI SU VIA CASILINA NEL QUARTIERE TORRE GAIA E SU VIA

CASSIA NUOVA VICINO CORSO FRANCIA. CI SONO PERÒ ANCORA DISAGI PER CHI GUIDA

IN ZONA.

SI RALLENTA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO SU VIA AURELIA, VIA CASSIA E VIA

FLAMINIA VERSO IL CENTRO.

CODE A TRATTI SU VIALE CORTINA D’AMPEZZO E VIA DEL FORTE TRIONFALE VERSO

VIA TRIONFALE.

DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.

