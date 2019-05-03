Traffico Roma del 03-05-2019 ore 10:00
Più informazioni su
VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 09:50
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
TORNA GRADUALMENTE ALLA NORMALITÀ IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.
BREVI RALLENTAMENTI SOLO TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA ROMA-TERAMO IN
ENTRAMBE LE DIREZIONI.
CIRCOLAZIONE ANCORA PARTICOLARMENTE SOSTENUTA SULLA ROMA-TERAMO DA TOR
CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST.
SU VIA DEL FORO ITALICO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA
GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINO A DOMANI.
CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA ACQUAFREDDA E VIA NAZARETH IN
ZONA MONTESPACCATO E SU VIA FLAMINIA NUOVA DAL GRA VERSO IL CENTRO.
RALLENTAMENTI ANCHE NEL CENTRO CITTÀ DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE
MARZIO VERSO IL QUARTIERE FLAMINIO.
DURERANNO PER CIRCA SEI MESI I LAVORI INIZIATI IL 30 APRILE SU VIA
PRENESTINA, TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA GIOVAN BATTISTA VALENTE IN
DIREZIONE DEL CENTRO. PRUDENZA DUNQUE PER IL DIVIETO DI TRANSITO SULLA
CORSIA DI DESTRA, FINO AL TERMINE DEL CANTIERE.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma