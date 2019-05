Traffico Roma del 03-05-2019 ore 10:00

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 09:50

TORNA GRADUALMENTE ALLA NORMALITÀ IL TRAFFICO SUL GRANDE RACCORDO ANULARE.

BREVI RALLENTAMENTI SOLO TRA NOMENTANA E LO SVINCOLO PER LA ROMA-TERAMO IN

ENTRAMBE LE DIREZIONI.

CIRCOLAZIONE ANCORA PARTICOLARMENTE SOSTENUTA SULLA ROMA-TERAMO DA TOR

CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST.

SU VIA DEL FORO ITALICO POSSIBILI RALLENTAMENTI IN DIREZIONE DELLA GALLERIA

GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINO A DOMANI.

CODE A TRATTI PER TRAFFICO INTENSO SU VIA ACQUAFREDDA E VIA NAZARETH IN

ZONA MONTESPACCATO E SU VIA FLAMINIA NUOVA DAL GRA VERSO IL CENTRO.

RALLENTAMENTI ANCHE NEL CENTRO CITTÀ DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE

MARZIO VERSO IL QUARTIERE FLAMINIO.

DURERANNO PER CIRCA SEI MESI I LAVORI INIZIATI IL 30 APRILE SU VIA

PRENESTINA, TRA VIALE PALMIRO TOGLIATTI E VIA GIOVAN BATTISTA VALENTE IN

DIREZIONE DEL CENTRO. PRUDENZA DUNQUE PER IL DIVIETO DI TRANSITO SULLA

CORSIA DI DESTRA, FINO AL TERMINE DEL CANTIERE.

