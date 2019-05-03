Traffico Roma del 03-05-2019 ore 11:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 11:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SU TUTTO IL GRANDE RACCORDO ANULARE.
CIRCOLAZIONE ANCORA SOSTENUTA SUL TRATTO URBANO DELLA ROMA-TERAMO DA VIA
PALMIRO TOGLIATTI FINO ALLA TANGENZIALE EST.
SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO, POSSIBILI RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER LAVORI DI
MANUTENZIONE FINO A DOMANI.
PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA DEL
PIGNETO FRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI.
IN ZONA COLLE PRENESTINO, PRUDENZA PER UN INCIDENTE SU VIA PRENESTINA
ALTEZZA VIA EMILIO LONGONI. DISAGI PER LA STESSA CAUSA A TORRE MAURA SU VIA
CASILINA ALTEZZA VIA PIETRO BELON.
SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, MODERARE LA VELOCITÀ VICINO L’INCROCIO CON VIA
MALAFEDE A CAUSA DEI SEMAFORI FUORI SERVIZIO.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma