Traffico Roma del 03-05-2019 ore 12:30
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ROMA INFOMOBILITÀ VENERDÌ 3 APRILE 2019 ORE 12.20
PER UN INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, MOMENTANEAMENTE CHIUSA VIA DEL
PIGNETO FRA VIA ATTILIO MORI E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI.
IN ZONA EUR, PIù TRAFFICO PREVISTO NEL TARDO POMERIGGIO PER UN CONCERTO AL
PALAZZETTO DELLO SPORT. L’INIZIO DELLO SPETTACOLO è ALLE ORE 21:00, MENTRE
L’APERTURA DEI CANCELLI è ALLE 19:00.
DISAGI PER L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI.
NEL QUARTIERE SAN LORENZO LA ZTL, DA MAGGIO A OTTOBRE, È ATTIVA DAL
MERCOLEDÌ AL SABATO DALLE 21:30 FINO ALLE 03:00 DEL GIORNO SUCCESSIVO.
RICORDIAMO INVECE NEL MESE DI AGOSTO, LA SOSPENSIONE DELLA ZONA A TRAFFICO
LIMITATO.
CONTINUA FINO A DOMANI LA CHIUSURA DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII PER LA
MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE.
IL DIVIETO DI TRANSITO È TRA VIA MARIO FANI E VIA TRIONFALE VERSO LA PINETA
SACCHETTI. CHIUSO ANCHE L’ACCESSO DA VIA TRIONFALE PER LA GALLERIA SEMPRE
IN DIREZIONE DI VIA PINETA SACCHETTI.
ALL’AEROPORTO DI FIUMICINO, SCIOPERO DI QUATTRO ORE DEI PILOTI E ASSISTENTI
DI VOLO DELLA AIR ITALY DALLE 12 ALLE 16. PROTESTA CON LE STESSA MODALITÀ
ANCHE IL PERSONALE DI ALITALIA SAI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma