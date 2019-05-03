Traffico Roma del 03-05-2019 ore 13:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 13:20
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
BUONGIORNO DALLA REDAZIONE.
TRAFFICO REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SUL PERCORSO URBANO DELLA
ROMA-TERAMO.
SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO, POSSIBILI RALLENTAMENTI IN
PROSSIMITÀ DELLA GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER LAVORI DI
MANUTENZIONE FINO A DOMANI.
DOPO L’INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO NELLA TARDA MATTINATA, CONFERMATA
PER MOTIVI DI SICUREZZA LA CHIUSURA DI VIA DEL PIGNETO FRA VIA ATTILIO MORI
E VIA GIOVANNI DE AGOSTINI.
IN ZONA TORRE MAURA, UN INCIDENTE CONTINUA A CREARE DISAGI SU VIA CASILINA
VICINO VIA PIETRO BELON.
RALLENTAMENTI A CAUSA DI UN CANTIERE SU VIA DELLA MAGLIANA DALLA VIA DEL
MARE A VIA ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO.
IN ZONA EUR, PIÙ TRAFFICO PREVISTO NEL TARDO POMERIGGIO PER UN CONCERTO AL
PALAZZETTO DELLO SPORT. L’INIZIO DELLO SPETTACOLO È ALLE ORE 21:00, MENTRE
L’APERTURA DEI CANCELLI È ALLE 19:00.
DISAGI PER L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI.
DA GIANLUCA BELFIGLIO È TUTTO.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma