Traffico Roma del 03-05-2019 ore 15:30

VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 15:20 AR

DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA

LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…

TRAFFICO IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA

INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA, IN CARREGGIATA OPPOSTA PER TRAFFICO INTENSO

TRA PONTINA E ROMANINA.

PONTINA IN CODA PER INCIDENTE TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI VALLERANELLO

VERSO RACCORDO E PER LAVORI TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA VERSO LATINA.

SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA VIA FIORENTINI E RACCORDO

ANULARE IN USCITA DALLA CITTA.

SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO, CODE IN PROSSIMITÀ DELLA

GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINO A

DOMANI VERSO PINETA SACCHETTI, VERSO SAN GIOVANNI CODE TRA CORSO DI FRANCIA

E VIA SALARIA.

CODE A CAUSA DI UN CANTIERE SU VIA DELLA MAGLIANA DALLA CRISTOFORO COLOMBO

A VIA ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO.

IN ZONA EUR, TRAFFICO PREVISTO NEL TARDO POMERIGGIO PER UN CONCERTO AL

PALAZZETTO DELLO SPORT. L’INIZIO DELLO SPETTACOLO è ALLE ORE 21:00, MENTRE

L’APERTURA DEI CANCELLI è ALLE 19:00.

DISAGI PER L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI.

In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma