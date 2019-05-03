Traffico Roma del 03-05-2019 ore 16:30
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VIABILITÀ ROMA VENERDÌ 3 MAGGIO 2019 ORE 15:20 AR
DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA
LOCALE DI ROMA CAPITALE E DELL’ACI…
TRAFFICO IN CODA SUL GRANDE RACCORDO ANULARE PER INCIDENTE IN CARREGGIATA
INTERNA TRA PRENESTINA E APPIA, IN CARREGGIATA OPPOSTA PER TRAFFICO INTENSO
TRA PONTINA E ROMANINA.
PONTINA IN CODA PER INCIDENTE TRA VIA DI TRIGORIA E VIA DI VALLERANELLO
VERSO RACCORDO E PER LAVORI TRA CASTEL ROMANO E POMEZIA VERSO LATINA.
SUL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE A TRATTI TRA VIA FIORENTINI E RACCORDO
ANULARE IN USCITA DALLA CITTA.
SU VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE STADIO, CODE IN PROSSIMITÀ DELLA
GALLERIA GIOVANNI XXIII, SEMPRE CHIUSA PER LAVORI DI MANUTENZIONE FINO A
DOMANI VERSO PINETA SACCHETTI, VERSO SAN GIOVANNI CODE TRA CORSO DI FRANCIA
E VIA SALARIA.
CODE A CAUSA DI UN CANTIERE SU VIA DELLA MAGLIANA DALLA CRISTOFORO COLOMBO
A VIA ISACCO NEWTON VERSO FIUMICINO.
IN ZONA EUR, TRAFFICO PREVISTO NEL TARDO POMERIGGIO PER UN CONCERTO AL
PALAZZETTO DELLO SPORT. L’INIZIO DELLO SPETTACOLO è ALLE ORE 21:00, MENTRE
L’APERTURA DEI CANCELLI è ALLE 19:00.
DISAGI PER L’AFFLUSSO E IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI.
In collaborazione con Luce Verde infomobilità Roma